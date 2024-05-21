Правящая партия Армении: Не обсуждается возможность отставки Пашиняна

В правящей партии Армении "Гражданский договор" заверили, что на фоне акций оппозиции не обсуждают возможность отставки премьер-министра Никола Пашиняна или внеочередные парламентские выборы.

Правящая в Армении партия "Гражданский договор" на фоне акций оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" не намерена обсуждать возможность отставки премьер-министра Никола Пашиняна или проведение досрочных парламентских выборов.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге заместитель председателя партии, депутат Ваагн Алексанян.

"Повестки внеочередных парламентских выборов нет. Даже если оппозиция откажется от своих мандатов, это не приведет к досрочным выборам. Что касается заявления оппозиции о начале процесса импичмента премьер-министра, то она не сможет его начать, ну а если и начнет, то провалится. Я не представляю, зачем нам обсуждать вопрос отставки Пашиняна, в стране нет политического кризиса", - отметил политик.