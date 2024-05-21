О нас

Правящая партия Армении: Не обсуждается возможность отставки Пашиняна

Правящая партия Армении: Не обсуждается возможность отставки Пашиняна В правящей партии Армении "Гражданский договор" заверили, что на фоне акций оппозиции не обсуждают возможность отставки премьер-министра Никола Пашиняна или внеочередные парламентские выборы.
В регионе
21 мая 2024 г. 11:35
Правящая партия Армении: Не обсуждается возможность отставки Пашиняна

Правящая в Армении партия "Гражданский договор" на фоне акций оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" не намерена обсуждать возможность отставки премьер-министра Никола Пашиняна или проведение досрочных парламентских выборов.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге заместитель председателя партии, депутат Ваагн Алексанян.

"Повестки внеочередных парламентских выборов нет. Даже если оппозиция откажется от своих мандатов, это не приведет к досрочным выборам. Что касается заявления оппозиции о начале процесса импичмента премьер-министра, то она не сможет его начать, ну а если и начнет, то провалится. Я не представляю, зачем нам обсуждать вопрос отставки Пашиняна, в стране нет политического кризиса", - отметил политик.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Ruling party of Armenia: Pashinyan’s resignation not being discussed
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın hakim partiyası: Nikol Paşinyanın mümkün istefası müzakirə edilmir

Самое важное

Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву
20 мая 2024 г. 20:47
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 73,8 тыс. абортов
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 73,8 тыс. абортов
20 мая 2024 г. 15:00
Президент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
19 мая 2024 г. 19:13
Ильхам Алиев: Ирано-азербайджанское единство и дружба нерушимы
Ильхам Алиев: Ирано-азербайджанское единство и дружба нерушимы
19 мая 2024 г. 14:56
Президент: Надеюсь, что, проводя правильную политику, Армения внесет вклад, а не навредит региональному сотрудничеству
Президент: Надеюсь, что, проводя правильную политику, Армения внесет вклад, а не навредит региональному сотрудничеству
19 мая 2024 г. 14:52
Ильхам Алиев: Вмешательство нерегиональных стран в наши дела неприемлемо
Ильхам Алиев: Вмешательство нерегиональных стран в наши дела неприемлемо
19 мая 2024 г. 14:37
Президент: Мы приветствуем поддержку Ирана в вопросе мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
Президент: Мы приветствуем поддержку Ирана в вопросе мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
19 мая 2024 г. 14:28
Президент: Создание в Карабахском, Восточно-Зангезурском регионах и в Нахчыване источников зеленой энергии принесет пользу всему региону
Президент: Создание в Карабахском, Восточно-Зангезурском регионах и в Нахчыване источников зеленой энергии принесет пользу всему региону
19 мая 2024 г. 14:19
Президент Азербайджана: У нас очень большие планы в энергетической сфере
Президент Азербайджана: У нас очень большие планы в энергетической сфере
19 мая 2024 г. 14:17
Глава государства: Ирано-азербайджанская дружба, братство являются важным фактором стабильности в регионе
Глава государства: Ирано-азербайджанская дружба, братство являются важным фактором стабильности в регионе
19 мая 2024 г. 14:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi