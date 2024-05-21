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В прошлом году свыше 3 тыс. граждан Азербайджана вступили в брак в Турции

В прошлом году свыше 3 тыс. граждан Азербайджана вступили в брак в Турции В 2023 году 3 072 гражданина Азербайджана вступили в официальный брак в Турции.
В регионе
21 мая 2024 г. 12:14
В прошлом году свыше 3 тыс. граждан Азербайджана вступили в брак в Турции

В 2023 году 3 072 гражданина Азербайджана вступили в официальный брак в Турции.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Статистического управления Турции (TÜIK).

В целом в Турции в прошлом году число женихов-иностранцев составило 6 345, а число невест-иностранок - 31 029.

Граждане Германии лидируют в числе иностранцев, вступивших в брак в Турции – 1387 человек или 21,9% от общего числа. Далее идут граждане Сирии - 1219 человек (19,2%) и Австрии - 326 человек (5,1%). Среди граждан Азербайджана брак в Турции зарегистрировали 254 мужчины или 4% от общего числа.

В статистике иностранок, вышедших замуж в Турции, лидируют гражданки Узбекистана – 3 716 человек или 12% от общего числа. Второе место занимают гражданки Сирии - 3 519 человек или 11,3%.

Азербайджан занял третье место в Турции по числу иностранных невест в 2023 году. Всего в брак в Турции вступили 2 818 азербайджанок, что составляет 9,1% от общего числа.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il Türkiyədə evlənən azərbaycanlıların sayı açıqlanıb

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