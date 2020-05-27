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Песков: На парад Победы в Москву планируется пригласить лидеров стран СНГ

На парад Победы в Москву планируется пригласить лидеров стран СНГ

Пригласить в Москву на парад Победы, который пройдет 24 июня, пока планируется лидеров стран Содружества Независимых Государств (CНГ). Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока мы придерживаемся критерия, что на парад Победы будут возобновлены приглашения главам государств СНГ", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, кто из иностранных лидеров приглашен на парад 24 июня.

Первоначально на торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы, которые впоследствии были перенесены с 9 мая на более поздний срок из-за эпидемической ситуации, были приглашены многие иностранные лидеры и руководители международных организаций.

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