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    На Каспии проходят военные маневры в рамках учений "Кавказ-2016" - ВИДЕО

    На морские полигоны уже прибыли ударные группы из 10 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Каспийская флотилия России развернула корабельные группировки в Каспийском море в рамках стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2016".

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, на морские полигоны уже прибыли ударные группы из 10 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

    Им предстоит отработать задачи по поражению корабельных группировок условного противника, защите судоходства, объектов нефте- и газодобывающей промышленности и уничтожению незаконных вооруженных формирований.

    Кроме того, моряки отработают задачи по охране и обороне внутренних водных путей в прибрежной зоне Каспийского моря, организацию морской блокады, пресечение отхода бандформирований по морю и освобождение захваченных террористами судов.

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