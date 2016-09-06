На Каспии проходят военные маневры в рамках учений "Кавказ-2016" - ВИДЕО

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Каспийская флотилия России развернула корабельные группировки в Каспийском море в рамках стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2016".

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, на морские полигоны уже прибыли ударные группы из 10 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

Им предстоит отработать задачи по поражению корабельных группировок условного противника, защите судоходства, объектов нефте- и газодобывающей промышленности и уничтожению незаконных вооруженных формирований.

Кроме того, моряки отработают задачи по охране и обороне внутренних водных путей в прибрежной зоне Каспийского моря, организацию морской блокады, пресечение отхода бандформирований по морю и освобождение захваченных террористами судов.