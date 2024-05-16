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Молдавский оппозиционный политик Шор получил российское гражданство

Молдавский оппозиционный политик Шор получил российское гражданство Молдавский оппозиционный политик Илан Шор сообщил, что недавно получил российское гражданство.
В регионе
16 мая 2024 г. 11:59
Молдавский оппозиционный политик Шор получил российское гражданство

Молдавский оппозиционный политик Илан Шор сообщил, что недавно получил российское гражданство.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Я подавал документы. Я получил, поэтому сегодня я являюсь в том числе гражданином Российской Федерации", - сказал он.

При этом он отметил, что не станет отказываться от имеющегося у него израильского паспорта. "Израиль - это моя Родина, я там родился", - сказал политик. Он также отметил, что не проживает постоянно на территории России.

Отметим, что ранее в Молдове политическая партия "Шор" была объявлена неконституционной.

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Версия на английском языке Moldovan opposition politician Shor receives Russian citizenship

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