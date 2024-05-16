Молдавский оппозиционный политик Шор получил российское гражданство

Молдавский оппозиционный политик Илан Шор сообщил, что недавно получил российское гражданство.

Молдавский оппозиционный политик Илан Шор сообщил, что недавно получил российское гражданство.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Я подавал документы. Я получил, поэтому сегодня я являюсь в том числе гражданином Российской Федерации", - сказал он.

При этом он отметил, что не станет отказываться от имеющегося у него израильского паспорта. "Израиль - это моя Родина, я там родился", - сказал политик. Он также отметил, что не проживает постоянно на территории России.

Отметим, что ранее в Молдове политическая партия "Шор" была объявлена неконституционной.