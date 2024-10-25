Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС

Азербайджан имеет жизненно важное значение для достижения целей Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) по развитию региональных связей.

Азербайджан имеет жизненно важное значение для достижения целей Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) по развитию региональных связей.

Об этом Report сказал политолог из Пакистана Басим Реза.

По его словам, через Азербайджан проходят множество крупных логистических проектов, включая инициативу "Пояс-путь", направленных на объединение Азии и Европы.

"Кроме того, будучи страной с динамично развивающейся экономикой, Азербайджан уже взаимодействует со странами-членами ШОС. Так, объем двусторонней торговли Азербайджана с Китаем составляет 3,1 миллиарда долларов, с Россией – 4,36 млрд, с Индией 1,43 млрд, с Ираном 29,8 миллиона долларов, а с Пакистаном 28,1 млн", - сказал он.

Реза отметил, что сотрудничество ШОС и Азербайджана оказывает влияние и на укрепление существующей торговой системы между членами организации.

Политолог также подчеркнул, что географическое расположение Азербайджана придает стране большое стратегическое значение в различных проектах по развитию коммуникаций.

"Будь то инициатива "Пояс-путь" или транспортный коридор "Север-Юг", географическое расположение Азербайджана делает его ключевым транзитным пунктом, соединяющим Азию с Европой, а также потенциальным партнером в вопросах развития связей между странами-участницами", - сказал он.

Б.Реза считает, что сотрудничество организации хорошо согласуется с повесткой дня предстоящей конференции СОР29.

"Поскольку "зеленый" переход, а также инициативы по снижению выбросов углерода и развитию возобновляемых источников энергии набирают популярность, страны ШОС могут использовать этот импульс для укрепления рынков ВИЭ и выступить единым составом на СОР29, продемонстрировав прогресс в экологическом сотрудничестве", - сказал он.