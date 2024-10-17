Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов

В период с 2020 по 2023 год в Норвегии было убито более 2 тысяч китов.

Китобойный промысел Норвегии самый крупный и смертоносный в мире, только в период с 2020 по 2023 год в Норвегии было убито более 2 тысяч китов.

Об этом Report сказал глава отдела коммуникации Общества охраны китов и дельфинов Дэнни Гровс (Danny Groves).

Он рассказал, что несмотря на запрет коммерческого китобойного промысла еще в 1986 году, ряд стран, в числе которых и Норвегия, убили с тех пор около 40 тысяч крупных китов.

"Норвежская охота на китов – самая смертоносная в мире. Несмотря на то, что ученые много лет выражают обеспокоенность и ставят под сомнение устойчивость норвежского китобойного промысла, страна использует собственный метод подсчета численности китов, что позволяет им убивать их больше", - сказал он.

В качестве примера Гровс привел малых полосатиков. Он сказал, что хотя этот вид китов не классифицируется как находящийся под угрозой исчезновения, в исследовании жизни и миграции этого млекопитающего существуют большие пробелы.

По его словам, исследователи выражают серьезную озабоченность в связи с очевидным снижением численности этих китов в Норвегии. Малые полосатики сталкиваются с совокупным воздействием многих видов человеческой деятельности, таких как попадание в рыболовные снасти, химическое и шумовое загрязнение, столкновение с судами, а также с последствиями климатического кризиса и сокращения биоразнообразия.

"В период 2000-2015 гг. более двух третей (68 %) полосатиков, убитых норвежскими китобоями, были самками, и более 40 % из них были беременны", - сказал он.

Гровс подчеркнул, что по данным исследований, охота на китов проводится жестокими способами, в результате чего многие из них умирают медленно и мучительно.

"По иронии судьбы, Норвегия была одной из первых европейских стран, потребовавших оглушать животных перед забоем, однако китам такая защита не предоставляется", - сказал он.

Подводя итог, защитник фауна рассказал, что киты являются важной частью экосистемы океана, благодаря которому поглощается больше углерода и выделяется больше кислорода, чем всеми лесами Земли вместе взятыми.