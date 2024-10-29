В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод

В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод с целью развития оздоровительного туризма.

В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод с целью развития оздоровительного туризма.

Об этом в заявлении Report сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

Замминистра отметил, что в кадастре также будет отражен лечебный состав вод.

"На территории Азербайджана находится множество источников минеральных вод. В нашей стране насчитывается около 930 источников, родников, из которых 113 могут служить развитию оздоровительного туризма. Это огромный потенциал. Большинство из них находятся в Кяльбаджаре, Лачыне, Восточном Зангезуре, Шуше и Нахчыване. В процессе создания кадастра мы получим ценную информацию о составе, происхождении, количестве и других характеристиках водных ресурсов. Это, в свою очередь, будет способствовать привлечению инвесторов, местных и иностранных туристов в эту сферу", - сказал В.Керимов.

Он добавил, что Комиссия, созданная с целью обеспечения эффективного использования водных ресурсов на территории страны, совершенствования управления водным хозяйством и координации деятельности в этой сфере, сформировала Рабочую группу для разработки кадастра минеральных вод и проведения мониторинга. Рабочая группа будет проводить мониторинг и оценку до конца 2025 года.