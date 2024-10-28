Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана

Антиазербайджанская резолюция, принятая Европарламентом 24 октября 2024 года, является носит предвзятый характер, европейским депутатам не нравится независимая политика руководства Азербайджана.

Антиазербайджанская резолюция, принятая Европарламентом 24 октября 2024 года, носит откровенно предвзятый характер. Европейским депутатам явно не нравится независимая политика руководства Азербайджана.

Об этом Report заявил российский эксперт Александр Разуваев, комментируя принятие этого документа.

"Данная резолюция показывает традиционную для Европы тюркофобию и исламофобию… Ясно, что резолюция, основанная на ложных нарративах Франции, Армении и армянского лобби, является предвзятой, разжигает ненависть. Вообще не очень понятно, какое дело Евросоюзу до Южного Кавказа", - отметил Разуваев.

Эксперт также указал на вероятность наличия коррупционных факторов в Европарламенте, оказывающих влияние на принятие подобных резолюций.

"Возможно, там присутствует коррупция, армянское лобби просто занесло. Из этой резолюции Европарламента можно сделать вывод, что Европе очень не нравится независимая политика, которая проводится руководством Азербайджана и лично президентом Ильхамом Алиевым. Ничего удивительного, я думаю, что это стоит просто это игнорировать", - сказал он.

По мнению эксперта, Азербайджан – сильная и успешная страна, которая продолжит свою независимую внешнюю политику и следовать своим традициям и культурным ценностям, "укорененным в наследии предков и основных религиях - исламе и православии".