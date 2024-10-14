Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику

Мнение западных стран о политике Азербайджана часто бывает предвзятым, обусловленным геополитическими и экономическими интересами.

Мнение западных стран о политике Азербайджана часто бывает предвзятым, обусловленным геополитическими и экономическими интересами.

Об этом Report сказала политолог Хаджра Хан (Hajra Khan).

По ее словам, такие политические игроки как ЕС и США рассматривают Азербайджан через призму энергетической безопасности, учитывая стратегическое положение Баку в роли производителя нефти и газа.

"Критика в адрес Азербайджана <…> применяется избирательно, что контрастирует с более мягким отношением к другим странам. Эти двойные стандарты подрывают доверие к западным странам", - сказала она.

Политолог отметила, что Запад часто использует подобного рода саммиты в качестве платформы для продвижения своих собственных программ, критикуя другие страны за недостаточные усилия по борьбе с климатическими изменениями.

"Подобное можно рассматривать как форму климатического лицемерия. К примеру, западные страны говорят только о выбросах в развивающихся странах и за счет этого демонстрируют свои климатические достижения", - сказала она.

По мнению Хан, политизация таких мероприятий, как СОР29 – контрпродуктивно и пагубно для глобального прогресса в борьбе с изменением климата.

"Политизация вносит раскол и подрывает коллективные усилия. Это явление обусловлено геополитическими интересами и националистическими настроениями, которые отодвигают общую цель по смягчению последствий изменения климата", - сказала она.

В качестве примера она назвала США, которые используют свое возвращение в Парижское соглашения в качестве инструмента влияния и формирования глобальной климатической политики

"Экономические последствия политизации весьма значительны. Изменение климата уже обходится мировой экономике в 320 миллиардов долларов в год, а подобная позиция стран только усугубляет это бремя", - подытожила Хан.