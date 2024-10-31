Кенан Полео: Великобритания и Азербайджан работают над формированием долгосрочного наследия COP29

Торговый коммисар Великобритании: COP29 - движущая сила для сотрудничества между Лондоном и Баку в области чистой энергетики

Азербайджан и Великобритания на протяжении долгих лет успешно сотрудничают в различных отраслях. Современные тенденции и постепенный отказ многих стран от углеродного топлива открывают новые перспективы для Азербайджана и Великобритании, особенно в сфере чистой энергетики, где у Великобритании есть богатый опыт.

В преддверии климатической конференции COP29 партнерство между Азербайджаном и Великобританией выходит на новый уровень. Обе страны видят значительный потенциал для укрепления связей в таких перспективных направлениях, как чистые технологии, декарбонизация и развитие оффшорной ветроэнергетики.

В интервью Report торговый комиссар по Восточной Европе и Центральной Азии и Генеральный консул Великобритании в Стамбуле Кенан Полео поделился своим видением состояния и перспектив торгово-экономических отношений между двумя странами, отметил ключевые достижения и текущие проекты в энергетике и образовании, затронул вопросы устойчивого развития, а также подчеркнул потенциал для совместных инновационных проектов в сельском хозяйстве.

- Как вы оцениваете текущее состояние торгово-экономических отношений между Великобританией и Азербайджаном? Какие ключевые достижения вы могли бы отметить за последние годы?

- На протяжении трех десятилетий с момента обретения независимости Азербайджан связывают с Великобританией тесные торговые отношения, и у нас по-прежнему существует значительный потенциал для расширения сотрудничества в различных отраслях. Наши двусторонние отношения прочны, сейчас годовой объем торговли превышает 1,4 миллиарда фунтов стерлингов (1,814 млрд долларов США).

Ярким примером является недавнее партнерство по обеспечению экологически чистых транспортных решений для жителей Баку. За последние несколько лет правительство Азербайджана приобрело у британской компании LEVC 252 электротакси, в том числе 150 в 2024 году в преддверии климатической конференции COP29 в ноябре текущего года.

Подобные сделки стимулируют расширение торговых отношений.

- Сколько британских компаний в настоящее время функционирует в Азербайджане, и в каких отраслях они задействованы? Планируются ли вашим офисом проведения в Баку или регионах каких-либо мероприятий по продвижению британского бизнеса в Азербайджане?

- На сегодняшний день в Азербайджане работают более 450 британских компаний, из них около 50 - в секторе чистой энергии. Есть также много компаний в секторах нефти и газа, инфраструктуры, финансовых услуг, образования, а также розничной торговли.

Недавно моя команда привезла британские компании в Азербайджан для участия в выставке Baku Build, чтобы продемонстрировать опыт Великобритании в архитектуре и устойчивом строительстве, это мероприятие прошло с большим успехом.

Стоит отметить, что 29-ая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку с 11 ноября по 22 ноября 2024 года, предоставит огромные возможности для продвижения британского бизнеса в Азербайджане.

Мы в Баку проведем мероприятие по климатическому финансированию совместно с TheCityUK (отраслевая организация, представляющая британские финансовые и связанные с ними профессиональные услуги) в рамках конференции, а также ряд других мероприятий по климату.

Великобритания имеет все возможности для сотрудничества с местными азербайджанскими предприятиями в ненефтяных секторах, особенно в области возобновляемых источников энергии, инфраструктуры, образования и здравоохранения.

- Не могли бы вы подробнее рассказать о планах по сотрудничеству в области чистых технологий в преддверии COP29?

- В последние месяцы Великобритания тесно сотрудничает с Азербайджаном, чтобы поддержать проведение COP29 и заложить основу для долговременного наследия данной конференции.

Среди мероприятий - разработка проектов по использованию возобновляемых источников энергии для повышения качества воздуха и восстановление загрязненных нефтью почв для установления стандартов "зеленого" строительства. Уже достигнут прогресс - Великобритания и Азербайджан подписали Меморандум о взаимопонимании для обмена передовым опытом в области чистой энергетики, энергоэффективности и низкоуглеродных технологий.

Британские компании оказывают поддержку бизнесам любого размера на пути к достижению нулевых выбросов.

- Каков объем британских инвестиций в экономику Азербайджана, сколько из них приходится на нефтяной сектор?

- Мы гордимся тем, что остаемся крупнейшим иностранным инвестором в Азербайджане, создавая прочную основу для достижения целей в сфере чистой энергетики. В 2022 году объем прямых иностранных инвестиций из Великобритании в Азербайджан достиг 2 млн фунтов стерлингов (2.6 млн долларов США).

- Зеленые технологии и устойчивое развитие активно развиваются в Великобритании. Какие возможности вы видите для совместных проектов с Азербайджаном в этих областях?

- Огромные. Если взять, например водный сектора, то британские компании предлагают ценный опыт и устойчивые решения здесь. Это открывает широкие возможности для Азербайджана, который продолжает уделять внимание развитию инфраструктуры с учетом экологических требований.

Британская компания Concrete Canvas (CC) производит инновационный бетон, который на 65 % более экологичен, чем традиционный, и соответствует мировым стандартам. Она предоставляет устойчивые решения для систем ирригации и управления водными ресурсами в Азербайджане. Это демонстрирует способность Великобритании поставлять экологически чистые технологии, отвечающие потребностям Азербайджана.

Кроме того, у британского агентства по кредитованию экспорта UK Export Finance - неиспользованный кредитный лимит в размере 5 миллиардов фунтов стерлингов (6,5 млн долларов США) для Азербайджана, что открывает хорошие возможности для британского и азербайджанского бизнеса.

- Какие конкретные проекты в области устойчивой энергетики и зеленых технологий Великобритания планирует предложить Азербайджану для продвижения инновационных и экологически чистых отраслей?

- Цифровое строительство, современные методы строительства (Modern Methods of Construction, MMC), а также "зеленые" здания являются ключевыми областями. В этом Великобритания обладает значительным опытом и заинтересована в партнерстве с Азербайджаном.

Консорциум британских компаний работает с Азербайджаном над внедрением информационного моделирования зданий (Building Information Modelling - BIM), поддерживая усилия по устойчивому строительству.

Как BIM, так и MMC открывают широкие возможности для строительного сектора, повышая энергоэффективность, сокращая количество отходов и способствуя достижению целей Азербайджана в области охраны окружающей среды и устойчивого развития.

Консалтинговая компания Advisian разрабатывает исследование "Низкоуглеродная водородная экономика" для Азербайджана.

В целом, "Чистое финансирование", "Оффшорный ветер", консалтинг и инжиниринг являются основными потенциальными областями в сфере устойчивой энергетики и чистых технологий.

- Какие возможности вы видите для расширения сотрудничества между нашими странами в неэнергетических секторах?

- Ожидаем, что на климатической конференции COP29 правительство Азербайджана представит свои амбициозные планы в области чистой энергетики и климатического финансирования, где Великобритания может стать надежным партнером, особенно в сферах декарбонизации, оффшорной ветроэнергетики и климатического финансирования.

Кроме энергетики, к перспективным направлениям сотрудничества относятся образование и сельское хозяйство. Британские университеты уже установили партнерские связи с азербайджанскими учебными заведениями, а профессиональные квалификационные программы, такие как ACCA (Британская ассоциация сертифицированных присяжных бухгалтеров, объединяющая профессионалов в области финансов, учета и аудита), набирают популярность и способствуют развитию управленческих талантов в Азербайджане.

Мы также содействуем сотрудничеству в области сельского хозяйства, в частности, в получении экспортных сертификатов здоровья для разведения живого скота и эмбрионов.

Моя команда в Баку готовится привезти инновационные азербайджанские агротехнологические компании на выставку сельскохозяйственной техники и технологий Великобритании, которая пройдет в январе 2025 года, чтобы расширить наше партнерство в этой области.

- Проявляют ли британские компании интерес к участию в строительных и восстановительных работах в Азербайджане?

- Да, британские компании имеют все возможности для этого и уже участвуют в поддержке строительных проектов. Британский метод экологической оценки, использованный в проекте Baku White City, демонстрирует способность содействовать повышению энергоэффективности и достижению целей Азербайджана по декарбонизации и чистому нулю.

Мы предоставляем бесплатные конфиденциальные консультации и информацию о рынке, помогая приходу новых компаний и расширению деятельности уже действующих. Мы также готовы помочь связаться с лучшими британскими поставщиками.