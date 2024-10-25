Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ

Европарламент, принявший 24 октября антиазербайджанскую резолюцию, руководствовался стремлением дискредитировать действия Баку по достижению глобальных целей климатической конференции COP29.

Европарламент, принявший 24 октября антиазербайджанскую резолюцию, руководствовался стремлением дискредитировать действия Баку по достижению глобальных целей климатической конференции COP29 и в целом дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе.

Об этом Report заявил эксперт в области политики Евгений Михайлов.

Эксперт считает, что за действиями Европарламента стоит стремление дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе, в регионе, где "Баку является одним из важнейших акторов безопасности".

По его мнению, в условиях глобального противостояния Запад сейчас прилагает максимум усилий для того, "чтобы хоть как-то показать свою значимость и навязывать свои правила игры". Михайлов расценил эту резолюцию, как "скрытую зависть и ненависть" европейских парламентариев. В том числе, и к активности Азербайджана на всех международных платформах, включая БРИКС.

Он также связал такую "активность" европарламентариев неприятием статуса Азербайджана, как принимающей стороны COP29. "Я думаю, абсолютно не стоит удивляться антиазербайджанским заявлениям Европейского парламента. Для этой организации такое уже стало нормальной практикой. И сейчас все действия Европарламента направлены на дискредитацию Азербайджана, который готовится принять у себя международную конференцию по климату под эгидой ООН", - сказал политолог.

Михайлов добавил, что планы Европарламента дискредитировать климатическую конференцию, которая пройдет в ноябре в Баку, являются безуспешными. "У меня нет сомнений, что она будет проведена на высочайшем уровне. Здесь уместна поговорка: собака лает, караван идет. Баку абсолютно нечего опасаться. На саммите БРИКС в Казани крупнейшими мировыми лидерами была высказана поддержка проведения COP в Баку", - отметил политолог.