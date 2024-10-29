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Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году

Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году Подписание соглашения, направленного на увеличение объема торговли между Пакистаном и Азербайджаном до 2 млрд долларов в год может иметь большие перспективы для пакистанской экономики.
Внешняя политика
29 октября 2024 г. 11:39

Подписание соглашения, направленного на увеличение объема торговли между Пакистаном и Азербайджаном до 2 млрд долларов в год, может иметь большие перспективы для пакистанской экономики.

Об этом Report заявил политолог из Пакистана Басим Раза.

По его словам, в настоящее время двусторонняя торговля между двумя странами демонстрирует устойчивый рост.

"Увеличение объема взаимной торговли до 2 миллиардов означало бы существенный импульс для экономики, диверсификацию торгового портфеля Пакистана и потенциальное снижение зависимости от традиционных рынков", - сказал он.

Раза отметил, что достижение этой цели будет зависеть от постоянных усилий по содействию торговле, благоприятной экономической политики и улучшения инфраструктуры для поддержки роста объемов торговли.

"В реальности достижение 2 миллиардов долларов может быть долгосрочной целью, рассчитанной на несколько лет, но, учитывая недавнее увлечение объема торговли, мы можем ожидать, что цель будет достигнута до 2030 года", - подчеркнул он.

Эксперт также отметил, что Пакистан испытывает растущий спрос на СПГ в связи с сокращением добычи газа внутри страны и ростом потребностей промышленности и населения.

"По прогнозам к 2030 году спрос на газ в стране достигнет 3 828 млн кубических футов в день. В настоящее время Пакистан покрывает часть своих потребностей за счет импорта СПГ, который в 2021 году увеличился до 1 070 млн куб. футов в сутки. Азербайджан, обладающий собственными возможностями экспорта СПГ, может внести потенциальный вклад в стратегию энергетической безопасности Пакистана", - подытожил он.

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Версия на английском языке Trade between Baku and Islamabad may reach $2 billion by 2030, expert says

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