Партия "Шор" признана в Молдове неконституционной

Политическая партия "Шор" была объявлена в Молдове неконституционной, такое решение огласил в понедельник Конституционный суд (КС). Партия считается распущенной. Все документы, принятые партией после вступления в силу решения КС, считаются незаконными.

Политическая партия "Шор" была объявлена в Молдове неконституционной, такое решение огласил в понедельник Конституционный суд (КС). Партия считается распущенной. Все документы, принятые партией после вступления в силу решения КС, считаются незаконными.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, итоговое решение КС зачитал председатель КС Николае Рошка.

Согласно вердикту, народные избранники от фракции "Шор" сохранят свои мандаты в парламенте, но фракция будет расформирована и они будут действовать как независимые депутаты.

Мандат Евгении Гуцул, избранной на пост башкана Гагаузии, будут утверждать не как от партии "Шор", а в качестве независимого.

Представители и члены партии "Шор", осуществляющие представительские мандаты в административно-территориальных единицах всех уровней, в том числе в АТО Гагаузия, продолжат осуществлять свои мандаты как независимые представители, без права присоединения к другим фракциям.

Это первый в истории независимой Молдовы запрет политической партии после 1991 года, когда была запрещена Коммунистическая партия Молдовы.

Депутат от партии "Шор" Регина Апостолова заявила на акции протеста, которая прошла перед зданием КС, что от адвоката правительства не последовало никаких новых аргументов, "ничего нового, не услышали ничего за что можно закрыть политическое формирование "Шор".

По ее словам, обвинение правительства построено на журналистских расследованиях, необоснованных и непрофессиональных примеров на основании чего невозможно закрыть никакое политформирование.

К рассмотрению обращения правительства о проверке конституционности политической партии "Шор" Конституционный суд страны приступил 10 мая. Прессу в зал суда не допустили, за ходом заседания можно было наблюдать онлайн: трансляцию вел сайт инстанции. Рассмотрение дела неоднократно переносилось и, в итоге, 17 мая инстанция решила, что прения сторон состоятся 12 июня. Однако и эта дата не стала окончательной в деле о конституционности партии "Шор": в итоге было решено, что вердикт судьи огласят 19 июня.