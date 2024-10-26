ЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах

В Узбекистане в предстоящее воскресенье, 27 октября, состоятся выборы депутатов в нижнюю палату парламента и местные кенгаши (советы), в ходе которых впервые в республике будет использовано электронное голосование и подсчет голосов.

В Узбекистане в предстоящее воскресенье, 27 октября, состоятся выборы депутатов в нижнюю палату парламента и местные кенгаши (советы), в ходе которых впервые в республике будет использована система электронного голосования и подсчета голосов.

Как сообщает корреспондент Report из Ташкента, об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Узбекистана Бахром Кучкаров на пресс-конференции.

"Впервые на предстоящих выборах в тестовом режиме мы опробуем специальные аппараты для электронного голосования", - сказал Кучкаров, добавив, что в целом сегодня цифровизация охватывает все сферы жизни в Узбекистане.

"С интернетом нет проблем, не только в городе, но и в сельской местности. Каждый узбекистанец имеет равные возможности", - подчеркнул он.

В свою очередь, глава ЦИК Зайниддин Низамходжаев уточнил, что в ходе предстоящих выборов на 10 избирательных участках будут использованы средства для электронного голосования.

"Вопрос использования цифровых технологий в избирательном процессе актуален не только у нас, но и во всем мире. Система "смарт - матик" используется во всем мире, и уже шесть с половиной миллиарда человек участвовали в выборных процессах ее посредством. После того как пройдут выборы в нижнюю палату парламента и местные кенгаши, мы посмотрим результаты и примем решение о расширении применения этой системы в дальнейшем", - сказал Низамходжаев.

Он также напомнил, что в этом году впервые политическим партиям было разрешено публиковать свои агитационные материалы не только в традиционных СМИ, но и в социальных сетях, чем они и воспользовались

Сегодня, 26 октября, в Узбекистане день тишины, по законодательству нельзя вести предвыборную агитацию к выборам депутатов в нижнюю палату парламента и местные кенгаши.

Также недопустимо публиковать результаты опросов общественного мнения, прогнозы и любые исследования, связанные с выборами, в том числе в социальных сетях. При этом допускается сохранение ранее размещенных на площадках агитационных материалов.