Глава МИД Ирана на следующей неделе посетит Пакистан и Оман

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в начале следующей недели совершит визиты в Пакистан и Оман.

как передает Report, об этом сообщает IRNA со ссылкой на представителя МИД Ирана Исмаила Багаи.

"Пресс-секретарь министерства иностранных дел Багаи объявил о визите министра иностранных дел в Пакистан и Оман в ближайшие дни", - информирует агентство.

В частности, Арагчи примет участие в заседании министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества и развития ОЭСР в Исламабаде в понедельник. Во вторник глава МИД отправится в Маскат для встречи с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди.

Пакистан является одним из посредников в контактах Ирана и США с целью урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Оман также содействовал диалогу Тегерана и Вашингтона.