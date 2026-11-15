Глава МИД Ирана на следующей неделе посетит Пакистан и Оман
- 15 ноября, 2026
- 17:44
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Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в начале следующей недели совершит визиты в Пакистан и Оман.
как передает Report, об этом сообщает IRNA со ссылкой на представителя МИД Ирана Исмаила Багаи.
"Пресс-секретарь министерства иностранных дел Багаи объявил о визите министра иностранных дел в Пакистан и Оман в ближайшие дни", - информирует агентство.
В частности, Арагчи примет участие в заседании министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества и развития ОЭСР в Исламабаде в понедельник. Во вторник глава МИД отправится в Маскат для встречи с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди.
Пакистан является одним из посредников в контактах Ирана и США с целью урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Оман также содействовал диалогу Тегерана и Вашингтона.