При взрыве неразорвавшегося боеприпаса в Агстафе погиб человек, еще один получил ранение
Происшествия
- 15 ноября, 2026
- 17:58
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При взрыве неразорвавшегося боеприпаса в Агстафинском районе погиб человек, еще один получил травмы.
Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении МВД, Генеральной прокуратуры и Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).
Согласно информации, взрыв произошел в результате вмешательства в неразорвавшийся военный боеприпас со стороны жителя села Демирчиляр Газахского района Ибрагимова Расула Шахин оглу (1986 г.р.) и жителя села Дашсалахлы Газахского района Амрахова Сахиба Избор оглу (1982).
В результате инцидента Р. Ибрагимов скончался от полученных ранений, а С. Амрахов получил ранения.
По факту в Агстафинской районной прокуратуре ведется расследование.
Ağstafada sursat partlayışı nəticəsində 1 nəfər ölüb, xəsarət alan var
One killed, another injured in munition explosion in Azerbaijan's Aghstafa
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