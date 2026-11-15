При взрыве неразорвавшегося боеприпаса в Агстафе погиб человек, еще один получил ранение

При взрыве неразорвавшегося боеприпаса в Агстафинском районе погиб человек, еще один получил травмы.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении МВД, Генеральной прокуратуры и Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Согласно информации, взрыв произошел в результате вмешательства в неразорвавшийся военный боеприпас со стороны жителя села Демирчиляр Газахского района Ибрагимова Расула Шахин оглу (1986 г.р.) и жителя села Дашсалахлы Газахского района Амрахова Сахиба Избор оглу (1982).

В результате инцидента Р. Ибрагимов скончался от полученных ранений, а С. Амрахов получил ранения.

По факту в Агстафинской районной прокуратуре ведется расследование.