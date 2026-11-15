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    При взрыве неразорвавшегося боеприпаса в Агстафе погиб человек, еще один получил ранение

    Происшествия
    • 15 ноября, 2026
    • 17:58
    При взрыве неразорвавшегося боеприпаса в Агстафе погиб человек, еще один получил ранение

    При взрыве неразорвавшегося боеприпаса в Агстафинском районе погиб человек, еще один получил травмы.

    Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении МВД, Генеральной прокуратуры и Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

    Согласно информации, взрыв произошел в результате вмешательства в неразорвавшийся военный боеприпас со стороны жителя села Демирчиляр Газахского района Ибрагимова Расула Шахин оглу (1986 г.р.) и жителя села Дашсалахлы Газахского района Амрахова Сахиба Избор оглу (1982).

    В результате инцидента Р. Ибрагимов скончался от полученных ранений, а С. Амрахов получил ранения.

    По факту в Агстафинской районной прокуратуре ведется расследование.

    Взрыв боеприпасов Агстафа
    Ağstafada sursat partlayışı nəticəsində 1 nəfər ölüb, xəsarət alan var
    One killed, another injured in munition explosion in Azerbaijan's Aghstafa
    MiniBoss
    MiniBoss

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