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    Ağstafada sursat partlayışı nəticəsində 1 nəfər ölüb, xəsarət alan var

    Hadisə
    • 15 noyabr, 2026
    • 17:52
    Ağstafada sursat partlayışı nəticəsində 1 nəfər ölüb, xəsarət alan var

    Ağstafa rayonunun Çeyrançöl ərazisində sursat partlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq və Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) Mətbuat Xidmətləri birgə bəyanat yayıb.

    Məlumata görə, Qazax rayonunun Dəmirçilər kənd sakini, 1986-cı il təvəllüdlü İbrahimov Rəsul Şahin oğlu və Qazax rayonunun Daşsalahlı kənd sakini, 1982-ci il təvəllüdlü Əmrahov Sahib İzbor oğlu tərəfindən partlamamış hərbi sursata müdaxilə nəticəsində partlayış baş verib.

    Hadisə nəticəsində R.İbrahimov aldığı xəsarətlərdən ölüb, S.Əmrahov isə xəsarət allb.

    Faktla bağlı Ağstafa rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

    Partlamamış hərbi sursat Ölüm hadisəsi Ağstafa
    При взрыве неразорвавшегося боеприпаса в Агстафе погиб человек, еще один получил ранение
    One killed, another injured in munition explosion in Azerbaijan's Aghstafa
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