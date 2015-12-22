Россия намерена запретить ввоз 80% товаров легкой промышленности Турции

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Предложение о запрете 80% товаров турецкой легкой промышленности внесено министерством промышленности и торговли России в правительство. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов.

Он отметил, что "пока решение о введении эмбарго на турецкие товары легкой промышленности не принято".

"Мы свои предложения сделали, внесли в правительство РФ о том, что хотели бы запретить по товарам легкой промышленности для того, чтобы создать благоприятные условия для наших производителей, которые способны заместить турецкие товары. Но какое будет решение, я сейчас не могу сказать", - заявил Евтухов журналистам.