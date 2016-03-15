Минобороны: Первая группа российских самолетов вылетела из Сирии

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Первая группа российских самолетов вылетела с авиабазы Хмеймим в Сирии в пункты постоянной дислокации на территории России. Как сообщает Report, об этом заявили в министерстве обороны России.

В состав первой группы входят самолеты ТУ-154 и бомбардировщики СУ-34.

В понедельник президент России Владимир Путин приказал главе Минобороны начать вывод российской группировки из Сирии.