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    Минобороны: Первая группа российских самолетов вылетела из Сирии

    В состав первой группы входят самолеты ТУ-154 и бомбардировщики СУ-34

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Первая группа российских самолетов вылетела с авиабазы Хмеймим в Сирии в пункты постоянной дислокации на территории России. Как сообщает Report, об этом заявили в министерстве обороны России.

    В состав первой группы входят самолеты ТУ-154  и бомбардировщики СУ-34.

    В понедельник президент России Владимир Путин приказал главе Минобороны начать вывод российской группировки из Сирии.

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