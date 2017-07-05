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    Минобороны Азербайджана: С января армяне нарушили режим прекращения огня около 18000 раз

    Армянские войска стараются постоянно держать ситуацию напряженной путем нарушения режима прекращения огня© Report.az

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ "Армянские войска стараются постоянно держать ситуацию напряженной путем нарушения режима прекращения огня". 

    Как сообщает Report, об этом на брифинге в МИД Азербайджана заявил  пресс - секретарь минобороны Вагиф Дяргахлы.

    Представитель МО напомнил, что в результате обстрела армян минувшей ночью были убиты 2 человека, раненые же были доставлены в госпиталь. Их жизни ничего не угрожает.
    "После этого армяне стараются распространять дезинформацию,заявляя что войска Азербайджана используют гражданских лиц в качестве живого щита, и что у нас имелась огневая точка в том регионе. Мы отвергаем эти обвинения, а также утверждения о том, что азербайджанская армия якобы использует вооружение производства США".

    В. Дяргахлы заявил, что с января армяне нарушили режим прекращения огня около 18000 раз. По его словам, в основном использовались минометы и прочее крупнокалиберное вооружение различного калибра.

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