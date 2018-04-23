Минобороны Армении осудило примкнувших к демонстрациям военных

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Министерство Армении резко осудило группу военных миротворческой бригады, которые примкнули к демонстрантам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении минобороны Армении.

"Такие действия грубо нарушают нейтралитет армии во внутригосударственных процессах", - говорится в заявлении оборонного ведомства Армении.

Группа людей в военной форме, похожей на форму ВС Армении, cегодня присоединилась к протестующим в Ереване сторонникам оппозиции. Присоединившиеся к протестующим отказываются комментировать свое присутствие, только объясняют, "что едины со своим народом".