Министр обороны Турции: Мы проведем намеченные операции против террористов в Сирии

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Баку. 19 января. REPORT.AZ/ "Мы формируем необходимые условия для прекращения всех террористических связей".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр обороны страны Нуреттин Джаникли в связи с операцией против террористов в сирийской провинции Африн.

По его словам, для уменьшения возможных потерь турецкой армии предпринимаются все необходимые шаги: "Этот вопрос будет в центре внимания на всех этапах операций. Угроза в отношении Турции растет с каждым днем. Поэтому будет проведена эта операция, реализуется антитеррористическая борьба".

Министр обороны сказал об антитеррористической операции в Африне, однако не уточнил дату: "В этом регионе принимаются все необходимые меры. Все террористические связи на севере Сирии будут устранены. Иного пути нет".

Н.Джаникли сказал, что о поддержке Россией режима Башара Асада в Сирии всем известно: "Поэтому ограничены возможности осуществления сказанного режимом в одиночку. Это мнение не только Сирии, что нужно учитывать. Это вопросы которые требуют обсуждений на столе переговоров".