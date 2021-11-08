Михаил Саакашвили госпитализирован

Михаила Саакашвили, объявившего в тюрьме голодовку, перевели в Глданскую тюремную больницу.

Объявившего в тюрьме голодовку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили перевели в Глданскую тюремную больницу.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Специальной пенитенциарной службе Грузии.

"Во избежание ухудшения состояния здоровья и в связи с возросшей опасностью заключенный Михаил Саакашвили был переведен из 12-го пенитенциарного учреждения в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18. Мы будем поэтапно предоставлять общественности дополнительную информацию", - заявили в ведомстве.

О необходимости госпитализации бывшего президента Грузии сообщил консилиум врачей. Информацию о том, что его забрали на вертолете из Руставской тюрьмы распространили грузинские телекомпании, при этом не уточнялось, куда именно увезли заключенного.

Политик вернулся в Грузию 1 октября после семи лет эмиграции. Его сразу же задержала полиция - он проходит по нескольким уголовным делам.