МИД РФ: Неявка Армении на ассамблею ОДКБ не повлияет на решение о ПВО организации

Отсутствие армянской делегации на заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) не повлияет на принятие решения о создании единой системы противовоздушной обороны.

Отсутствие армянской делегации на заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) не повлияет на принятие решения о создании единой системы противовоздушной обороны.

Как передает Report, об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Их физическая неявка на участие не сильно тормозит процессы согласования другими странами-членами <…> принятия коллективных вот этих документов, к которым они <…> во многих случаях и присоединяются", - сказал он.

Ранее стало известно о том, что спикер парламента Армении Ален Симонян не будет участвовать в заседании ПА ОДКБ, которое состоится 19 декабря в Москве.