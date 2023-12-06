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МИД РФ: Неявка Армении на ассамблею ОДКБ не повлияет на решение о ПВО организации

МИД РФ: Неявка Армении на ассамблею ОДКБ не повлияет на решение о ПВО организации Отсутствие армянской делегации на заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) не повлияет на принятие решения о создании единой системы противовоздушной обороны.
В регионе
6 декабря 2023 г. 17:29
МИД РФ: Неявка Армении на ассамблею ОДКБ не повлияет на решение о ПВО организации

Отсутствие армянской делегации на заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) не повлияет на принятие решения о создании единой системы противовоздушной обороны.

Как передает Report, об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Их физическая неявка на участие не сильно тормозит процессы согласования другими странами-членами <…> принятия коллективных вот этих документов, к которым они <…> во многих случаях и присоединяются", - сказал он.

Ранее стало известно о том, что спикер парламента Армении Ален Симонян не будет участвовать в заседании ПА ОДКБ, которое состоится 19 декабря в Москве.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: “İrəvanın KTMT-nin iclaslarına qatılmaması müdafiə ilə bağlı qərarlara təsir etməyəcək”
Версия на английском языке Russian Foreign Ministry: Armenia’s failure to appear at CSTO assembly won’t affect decision on organization’s air defense

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