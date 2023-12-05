О нас

Делегация Армении не приедет на заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ

Делегация Армении не приедет на заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ Делегация Армении не будет участвовать в предстоящем 19 декабря заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве.
В регионе
5 декабря 2023 г. 12:33
Делегация Армении не приедет на заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ

Делегация Армении не будет участвовать в предстоящем 19 декабря заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-секретарь спикера армянского парламента Цовинар Хачатрян.

"Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян не примет участия в выездном заседании Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и 16-м пленарном заседании ПА ОДКБ, которые состоятся в Москве 19 декабря. В заседаниях не будет участвовать также делегация Национального собрания", - говорится в заявлении пресс-секретаря.

Она отметила, что Симонян во вторник официально уведомил об этом председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.

Симонян 22 ноября заявил журналистам, что не поедет на заседание ОДКБ в декабре, назвав свое участие неуместным в нынешней ситуации. В частности, он заявил, что организация "не выполняет свои обязательства перед Арменией".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Armenian delegation to skip CSTO meeting in Moscow
Версия на азербайджанском языке Ermənistan KTMT Parlament Assambleyasının iclaslarında iştirak etməyəcək

Экслюзивные новости

Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
29 ноября 2023 г. 15:53
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
29 ноября 2023 г. 15:11
Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС
Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС
29 ноября 2023 г. 15:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi