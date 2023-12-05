Делегация Армении не приедет на заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ

Делегация Армении не будет участвовать в предстоящем 19 декабря заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве.

Делегация Армении не будет участвовать в предстоящем 19 декабря заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-секретарь спикера армянского парламента Цовинар Хачатрян.

"Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян не примет участия в выездном заседании Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и 16-м пленарном заседании ПА ОДКБ, которые состоятся в Москве 19 декабря. В заседаниях не будет участвовать также делегация Национального собрания", - говорится в заявлении пресс-секретаря.

Она отметила, что Симонян во вторник официально уведомил об этом председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.

Симонян 22 ноября заявил журналистам, что не поедет на заседание ОДКБ в декабре, назвав свое участие неуместным в нынешней ситуации. В частности, он заявил, что организация "не выполняет свои обязательства перед Арменией".