Делегация Армении не приедет на заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ

Делегация Армении не будет участвовать в предстоящем 19 декабря заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-секретарь спикера армянского парламента Цовинар Хачатрян.
"Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян не примет участия в выездном заседании Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и 16-м пленарном заседании ПА ОДКБ, которые состоятся в Москве 19 декабря. В заседаниях не будет участвовать также делегация Национального собрания", - говорится в заявлении пресс-секретаря.
Она отметила, что Симонян во вторник официально уведомил об этом председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.
Симонян 22 ноября заявил журналистам, что не поедет на заседание ОДКБ в декабре, назвав свое участие неуместным в нынешней ситуации. В частности, он заявил, что организация "не выполняет свои обязательства перед Арменией".