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    МИД Германии: Санкции США могут повергнуть Иран в хаос

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Санкции США могут спровоцировать подъем радикальных сил и повергнуть Иран в хаос.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

    "Изоляция Ирана может дать стимул радикальным и фундаменталистским силам. Хаос в Иране, который мы уже пережили в Ираке и Ливии, может еще больше дестабилизировать и без того неспокойный регион", — сказал Х.Маас.

    По его словам, каждый, кто надеется на "смену режима", не должен забывать о последствиях, что "может принести нам еще больше проблем".

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