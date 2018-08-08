МИД Германии: Санкции США могут повергнуть Иран в хаос

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Санкции США могут спровоцировать подъем радикальных сил и повергнуть Иран в хаос.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

"Изоляция Ирана может дать стимул радикальным и фундаменталистским силам. Хаос в Иране, который мы уже пережили в Ираке и Ливии, может еще больше дестабилизировать и без того неспокойный регион", — сказал Х.Маас.

По его словам, каждый, кто надеется на "смену режима", не должен забывать о последствиях, что "может принести нам еще больше проблем".