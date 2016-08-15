Мевлют Чавушоглу ожидает введения безвизового режима с ЕС в октябре

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Дальнейшая реализация миграционного соглашения окажется под угрозой, если Евросоюз не введет безвизовый режим с Турцией до конца октября.

Как сообщает Report, со ссылкой на телеканал NTV, об этом в интервью немецкой газете "Bild" заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"У нас есть договоры с ЕС, в которых четко сказано, что в октябре с Турцией будет введен безвизовый режим. Либо обе стороны вовремя исполняют все условия, либо мы откладываем в сторону все договоренности", — заявил Чавушоглу.

М.Чавушоглу также обвинил ЕС в двойных стандартах по отношению к Турции. По его словам, ЕС по отношению к Турции ведет себя как "босс", и такое мышление неприемлемо.