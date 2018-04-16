Лидер масштабной акции протеста в Ереване доставлен в больницу с ранениями

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Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Лидер партии "Гражданский договор", депутат оппозиционной парламентской фракции "Елк" ("Выход") Никол Пашинян госпитализирован в результате получения травм в ходе акции протеста в Ереване, передает Report со ссылкой на Tert.am.

Никол Пашинян был доставлен на полицейской машине в больницу с травмами рук и лица.

Отметим, что на данный момент на проспекте Баграмяна в Ереване продолжаются столкновения между участниками акции протеста и силами правопорядка.

В результате примененных полицией свето-шумовых гранат несколько участников протестной акции получили травмы. Кареты "Скорой помощи" смогли добраться до пострадавших, им оказывается первая помощь на месте.

Столичная полиция сообщает, что в результате столкновений с демонстрантами в Ереване пострадали трое представителей правоохранительных органов.