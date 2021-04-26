Комендантский час в Грузии отменят на один день

В Грузии в Пасхальную ночь будет отменен действующий в стране комендантский час.

В Грузии в Пасхальную ночь будет отменен действующий в стране комендантский час.

Как сообщает грузинское бюро Report, соответствующее решение принял Межведомственный координационный совет Грузии.

Согласно решению, в ночь на 2 мая будет снято ограничение на передвижение граждан с 23:00 до 04:00.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса в соседней стране с ноября прошлого года действует комендантский час с 21:00 до 05:00. В связи с праздником Новруз, который отмечался 21 марта, проживающие в Грузии азербайджанцы просили грузинское правительство отменить комендантский час на один день, но обращение азербайджанцев не было удовлетворено.