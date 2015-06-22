​Казахстан вступил в ВТО

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился к народу Казахстана в связи с завершением переговоров, продолжавшихся 19 лет, о вступлении cтраны во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщает Report со ссылкой на "Новости-Казахстана".

"Сегодня в Женеве состоялось финальное заседание Рабочей группы, на котором официально объявлено о завершении переговоров по вступлению Казахстана во Всемирную торговую организацию. Данное событие является для нас историческим. Казахстан станет 162-м членом ВТО", - говорится в обращении.

Глава государства подчеркнул, что членство в ВТО открывает перед экономикой Казахстана новые горизонты, обеспечивает отечественным предприятиям доступ к зарубежным рынкам, а потребителям – большой выбор товаров и услуг.

"В течение 19 лет шли переговоры. Все это время наше правительство и эксперты напряженно трудились, отстаивая выгодные для нас условия. Мы согласовали позиции по самым чувствительным для нашей экономики вопросам. Среди них и поддержка сельского хозяйства - именно по данному пункту мы вели сложные переговоры в связи с тем, что от нас требовали снижения субсидий, но мы отстояли свои позиции. Это и вопросы "казахстанского содержания", и рынок финансовых услуг и телекоммуникаций. Нам удалось совместить требования ВТО и ЕАЭС, исходя при этом из наших национальных интересов", - заявил глава государства.