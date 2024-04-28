Казахстан опроверг информацию о торговле списанными военными самолетами

Казахстанское предприятие "Казспецэкспорт" опровергло информацию о продаже ВСУ списанной авиатехники.
Как передает Report, об этом сообщил Sputnik Казахстан.
"Сведения, распространенные в сети Интернет, не соответствуют действительности", - говорится в публикации.
На предприятии отметили, что все торги по реализации техники с условием обязательной ликвидации прошли в соответствии с законодательством среди юридических лиц Казахстана, иностранные компании в них не участвовали.
В пресс-службе уточнили, что балансодержатели контролируют процесс утилизации самолетов, узлов и агрегатов к ним. Это происходит методом резки и другими способами, исключающими восстановление техники в первоначальное состояние.