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    Канцлер Германии прибыла в Турцию

    На встрече с премьером Турции Меркель обсудит тему беженцев и антитурецкую пропаганду

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла с официальным визитом в Турцию.

    Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, ожидается, что канцлер Германии проведет встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, после чего посетит здание парламента Турции, которое пострадало от бомбардировок в день попытки переворота 15 июля 2016 года.

    В программе визита канцлера Германии также значатся переговоры с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.

    Премьер-министр Турции сообщил, что намерен обсудить с канцлером Германии Ангелой Меркель тему экстрадиции террористов.

    Он также сообщил, что намерен обсудить тему антитурецкой пропаганды и враждебной деятельности противников Турции как в СМИ, так и на политической платформе.

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