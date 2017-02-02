Канцлер Германии прибыла в Турцию

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла с официальным визитом в Турцию.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, ожидается, что канцлер Германии проведет встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, после чего посетит здание парламента Турции, которое пострадало от бомбардировок в день попытки переворота 15 июля 2016 года.

В программе визита канцлера Германии также значатся переговоры с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.

Премьер-министр Турции сообщил, что намерен обсудить с канцлером Германии Ангелой Меркель тему экстрадиции террористов.

Он также сообщил, что намерен обсудить тему антитурецкой пропаганды и враждебной деятельности противников Турции как в СМИ, так и на политической платформе.