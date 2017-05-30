Из здания Центробанка России в Москве похищено 11 млн рублей

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Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Неизвестный похитил более 11 млн рублей из здания Центрального банка России в Москве. Как передает Report, об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Злоумышленник проник в помещение через окно. Похищенные деньги принадлежали заведующему сектором в Центробанке.
Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.
На месте работает оперативно-следственная группа, проводятся мероприятия по установлению личности и задержанию преступника.
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