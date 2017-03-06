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    Бывший замглавкома Внутренних войск МВД России арестован по подозрению во взятке

    ​Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн подтвердил факт ареста

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/  Бывший заместитель главнокомандующего Внутренних войск МВД России  Вячеслав Варчук арестован по подозрению в получении взятки. 

    Как передает Report, об  этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

    "Вячеслав Варчук был задержан за получение взятки. В настоящее время в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.

    В свою очередь советник директора Росгвардии Александр Хинштейн подтвердил факт ареста бывшего замглавкома, не уточнив подробностей. "Это системная совместная работа по наведению порядка в ведомстве. Это касается и бывших руководителей, тех кто не перешел в новую структуру", - отметил он.

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