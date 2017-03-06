Бывший замглавкома Внутренних войск МВД России арестован по подозрению во взятке

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Бывший заместитель главнокомандующего Внутренних войск МВД России Вячеслав Варчук арестован по подозрению в получении взятки.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Вячеслав Варчук был задержан за получение взятки. В настоящее время в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь советник директора Росгвардии Александр Хинштейн подтвердил факт ареста бывшего замглавкома, не уточнив подробностей. "Это системная совместная работа по наведению порядка в ведомстве. Это касается и бывших руководителей, тех кто не перешел в новую структуру", - отметил он.