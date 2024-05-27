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Испания передаст Украине оружие на рекордные 1,1 млрд евро

Испания передаст Украине оружие на рекордные 1,1 млрд евро Власти Испании пообещают Украине пакет военной помощи на рекордную сумму 1,129 млрд евро.
В регионе
27 мая 2024 г. 10:10
Испания передаст Украине оружие на рекордные 1,1 млрд евро

Власти Испании пообещают Украине пакет военной помощи на рекордную сумму 1,129 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета El Pais.

27 мая президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Мадрид встретится с королем Филиппом VI, а также с председателем правительства страны Педро Санчесом, с которым подпишет двустороннее соглашение по безопасности. Оно включает в себя поставки широкого спектра военной техники, в том числе новую партию ракет Patriot, 19 танков Leopard 2A4, а также большое число материалов, произведенных в Испании.

Ожидается, что часть вооружений может быть направлена Украине до 30 июня, в том числе ракеты и танки. Многое вооружение будет сделано испанскими компаниями, поэтому их поставка может быть отложена до завершения производства. Планируется, что первоначально срок действия соглашения составит два года с возможностью продления до трех лет.

Зеленский собирался посетить Испанию 17 мая, однако был вынужден отменить поездку. Соглашение по безопасности, которое он хочет подписать с Санчесом, схоже с теми, которые Киев уже подписал с рядом других стран, в том числе с Германией и Италией. Оно направлено на то, чтобы гарантировать долгосрочную военную поддержку Украине.

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Версия на азербайджанском языке İspaniya Ukraynaya 1,1 milyard avroluq silah tədarük edəcək
Версия на английском языке Spain to transfer weapons to Ukraine for record 1.1B euros

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