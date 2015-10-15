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    ​Иран впервые показал подземную ракетную базу - ВИДЕО

    Продемонстрированный объект является лишь одной из подземных ракетных баз в стране

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Иран впервые показал подземную базу ракетных установок, которая находится на глубине 500 метров.

    Как передает Report со ссылкой на "Корреспондент", тем не менее, местоположение объекта, в тоннелях которого находятся не менее десятка ракетных установок на грузовиках, не раскрывается.

    Агентство Mehr со ссылкой на бригадного генерала аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции Ирана Амира-Али Хаджизаде сообщает, что продемонстрированный объект является лишь одной из подземных ракетных баз в стране.

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