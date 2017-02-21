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    Иран и Армения совместно используют таможню

    Правительство Ирана одобрило соглашение о совместном использовании таможенных ворот Мегри-Нордуз

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Правительство Ирана одобрило соглашение о совместном использовании таможенных ворот Мегри-Нордуз, подписанное обеими странами, сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ. 

    Соглашение о совместном использовании таможенных ворот было подписано 21 декабря прошлого года в рамках официального визита президента Ирана Хасана Рухани в Армению.

    Таможенники договорились обеспечить свободное перемещение пассажирских машин. Для этого они выступят перед своими правительствами с инициативой отменить дорожные и гарантийные выплаты с машин двух стран, пересекающих совместную границу.

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