И.о. главы минобороны Молдовы подал в отставку

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Бывший заместитель министра обороны Молдавии Георгий Галбур, который исполняет обязанности главы ведомства после ухода с поста министра Анатолия Шалару в 2016 году, подал заявление об отставке. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе оборонного ведомства.

"Галбур подал заявление об отставке. Однако чиновник будет исполнять свои полномочия, пока заявление не одобрит президент страны Игорь Додон", - уточнили в пресс-службе.

Ранее заявления об отставках подали и другие члены правительства от Либеральной партии, которая недавно заявила о выходе из правящей коалиции.