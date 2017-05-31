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    И.о. главы минобороны Молдовы подал в отставку

    Георгий Галбур будет исполнять свои обязанности, пока заявление не одобрит президент страны Игорь Додон

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Бывший заместитель министра обороны Молдавии Георгий Галбур, который исполняет обязанности главы ведомства после ухода с поста министра Анатолия Шалару в 2016 году, подал заявление об отставке. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе оборонного ведомства.

    "Галбур подал заявление об отставке. Однако чиновник будет исполнять свои полномочия, пока заявление не одобрит президент страны Игорь Додон", - уточнили в пресс-службе.

    Ранее заявления об отставках подали и другие члены правительства от Либеральной партии, которая недавно заявила о выходе из правящей коалиции.

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