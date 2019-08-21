Хаменеи потребовал решить вопрос зависимости Тегерана от нефтяных доходов

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи потребовал от правительства решить вопрос зависимости страны от нефтяных доходов, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.Согласно сообщению, опубликованному на его официальном сайте, Хаменеи на встрече с президентом Ирана Хасаном Рухани и членами правительства заявил, что "ключом к решению существующих (экономических – ред.) проблем" является "избавление от страны зависимости нефтяных доходов"."Эта старая проблема, в действительности, в итоге пошло во вред развитию страны", - сказал он, назвав "легкий доход" от экспорта нефти "большой бедой".
Хаменеи потребовал решить вопрос зависимости Тегерана от нефтяных доходовХаменеи потребовал решить вопрос зависимости Тегерана от нефти
https://report.az/storage/news/9721c1b6a9a1f0c00413cd73013c6a35/be559632-9a7f-4358-afbd-c564b92bf38a_292.jpg
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