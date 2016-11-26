Грузия готова к важным шагам для примирения с абхазами и осетинами

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Новое правительство Грузии готово сделать важные шаги в политике примирения с целью возобновления дружбы между грузинским, абхазским и осетинским народами.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил в парламенте страны исполняющий обязанности премьера Георгий Квирикашвили.

"В направлении политики примирения мы готовы сделать активные шаги для того, чтобы восстановить разрушенный мост, доверие между грузинами и абхазским и осетинским народом и постараться создать предусловия для урегулирования конфликтов", - заявил Г.Квирикашвили.

По словам и.о. премьера, правительство Грузии уже запланировало определенные шаги. При этом он заявил, что был бы рад видеть парламентские и смешанные форматы, где данный вопрос будет более конкретно рассмотрен.

"Ясно одно, что статус-кво, рутина, в которой мы прибываем, не дает возможности получить качественные изменения в этом направлении, поэтому, я думаю, что необходимо сделать важные шаги", - сказал Г.Квирикашвили.