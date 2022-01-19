Госдеп: Блинкен в Женеве призовет Россию отвести войска от границы Украины

В Женеве госсекретарь США Энтони Блинкен призовет главу МИД России Сергея Лаврова, чтобы РФ отвела войска от границы Украины.

В Женеве госсекретарь США Энтони Блинкен призовет главу МИД России Сергея Лаврова, чтобы РФ отвела войска от границы Украины.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте Госдепа.

"Государственный секретарь 21 января отправится в Женеву (Швейцария) для встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, чтобы взаимодействовать в направлениях, которые представляют общий интерес, и чтобы настоятельно призвать Россию предпринять шаги для деэскалации и отвода ее войск вдоль границы Украины", - говорится в сообщении.

Находящийся в Украине Блинкен в рамках своих переговоров в Киеве встретится с членами семей и сотрудниками посольства США в Украине, чтобы "сообщить об усилиях Госдепартамента касательно планирования на случай непредвиденных обстоятельств, если Россия выберет дальнейшую эскалацию".

11.24

Готовится встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена 21 января в Женеве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила главы пресс-службы МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что накануне по инициативе США состоялся телефонный разговор Лаврова и Блинкена, посвященный гарантиям безопасности. "О встрече договорились. Сейчас эта встреча прорабатывается, действительно звучала дата 21 января, Женева. Я видела, что Госдеп уже ее объявил. Я могу сказать, что действительно и точка, и это время прорабатываются сейчас. Мы исходим из того, что эта встреча может в этот день состояться. Сейчас она готовится", - добавила она.