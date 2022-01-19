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Захарова: Готовится встреча Лаврова и Блинкена в Женеве

Захарова: Готовится встреча Лаврова и Блинкена в Женеве Готовится встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена 21 января в Женеве.
В регионе
19 января 2022 г. 11:24
Захарова: Готовится встреча Лаврова и Блинкена в Женеве

Готовится встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена 21 января в Женеве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила главы пресс-службы МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что накануне по инициативе США состоялся телефонный разговор Лаврова и Блинкена, посвященный гарантиям безопасности. "О встрече договорились. Сейчас эта встреча прорабатывается, действительно звучала дата 21 января, Женева. Я видела, что Госдеп уже ее объявил. Я могу сказать, что действительно и точка, и это время прорабатываются сейчас. Мы исходим из того, что эта встреча может в этот день состояться. Сейчас она готовится", - добавила она.

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Версия на английском языке Zakharova: Preparations underway for Lavrov-Blinken meeting in Geneva

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