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Главы МИД Турции и Финляндии провели переговоры

Главы МИД Турции и Финляндии провели переговоры Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с финским коллегой Пеккой Хаависто вопрос расширения НАТО.
В регионе
17 марта 2023 г. 13:55
Главы МИД Турции и Финляндии провели переговоры

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с финским коллегой Пеккой Хаависто вопрос расширения НАТО.

Как передает Report, об этом турецкий министр написал в Twitter.

"Перед визитом президента Финляндии встретился с министром иностранных дел этой страны. Обсудили вопросы расширения НАТО и поблагодарил их за поддержку по устранению последствий землетрясения", - написал он.

В Турции с визитом находится президент Финляндии Саули Ниинистё. Визит финского главы начался в четверг с посещения района землетрясений на юго-востоке Турции, сообщала канцелярия финского президента. Его в Анкаре примет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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