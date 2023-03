Главы МИД Турции и Финляндии провели переговоры

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с финским коллегой Пеккой Хаависто вопрос расширения НАТО.

Как передает Report, об этом турецкий министр написал в Twitter.

"Перед визитом президента Финляндии встретился с министром иностранных дел этой страны. Обсудили вопросы расширения НАТО и поблагодарил их за поддержку по устранению последствий землетрясения", - написал он.

В Турции с визитом находится президент Финляндии Саули Ниинистё. Визит финского главы начался в четверг с посещения района землетрясений на юго-востоке Турции, сообщала канцелярия финского президента. Его в Анкаре примет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.