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Президент Финляндии совершит визит в Турцию 16-17 марта

Президент Финляндии совершит визит в Турцию 16-17 марта Президент Финляндии Саули Ниинистё совершит визит в Турцию 16-17 марта по приглашению турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Переговоры между двумя лидерами состоится 17 марта в Стамбуле.
В регионе
15 марта 2023 г. 13:15
Президент Финляндии совершит визит в Турцию 16-17 марта

Президент Финляндии Саули Ниинистё совершит визит в Турцию 16-17 марта по приглашению турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Переговоры между двумя лидерами состоится 17 марта в Стамбуле.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, они рассмотрят все аспекты турецко-финских отношений и обсудят шаги для улучшения сотрудничества между двумя странами.

Помимо двусторонних отношений, также предусматривается обмен мнениями по заявке Финляндии на членство в НАТО, отношениям Турции и Европейского союза и текущим региональным и глобальным вопросам на основе Трехстороннего меморандума, подписанного на полях Мадридского саммита НАТО.

Отметим, что ранее член Совбеза и внешней политики при президенте Турции и ректор университета Алтынбаш Чагры Эрхан заявил о том, что Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО осенью или зимой, если выполнят обещания по борьбе с курдскими сепаратистами.

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