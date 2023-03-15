Президент Финляндии совершит визит в Турцию 16-17 марта

Президент Финляндии Саули Ниинистё совершит визит в Турцию 16-17 марта по приглашению турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Переговоры между двумя лидерами состоится 17 марта в Стамбуле.

Президент Финляндии Саули Ниинистё совершит визит в Турцию 16-17 марта по приглашению турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Переговоры между двумя лидерами состоится 17 марта в Стамбуле.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, они рассмотрят все аспекты турецко-финских отношений и обсудят шаги для улучшения сотрудничества между двумя странами.

Помимо двусторонних отношений, также предусматривается обмен мнениями по заявке Финляндии на членство в НАТО, отношениям Турции и Европейского союза и текущим региональным и глобальным вопросам на основе Трехстороннего меморандума, подписанного на полях Мадридского саммита НАТО.

Отметим, что ранее член Совбеза и внешней политики при президенте Турции и ректор университета Алтынбаш Чагры Эрхан заявил о том, что Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО осенью или зимой, если выполнят обещания по борьбе с курдскими сепаратистами.