Глава Туркменистана уволил министра строительства и архитектуры за коррупцию

Это решение глава государства озвучил на расширенном заседании правительства, посвященном итогам первого полугодия 2017 года.

В ходе заседания выступил глава Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Мамметхан Чакыев, который сообщил о раскрытии в системе министерства строительства и архитектуры коррупционных преступлений.

По словам Чакыева, в этих преступлениях замешаны близкие министру люди, которых тот продвигал на различные должности и которые получали взятки от частных предприятий, ведущих строительные работы по заказу министерства.

Бердымухамедов, подписывая указ об увольнении министра, подчеркнул, что "в Туркменистане никогда не будет места взяточничеству".



