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    Глава миссии СНГ: Выборы президента Узбекистана проходят организованно и активно

    Наблюдатели имеют свободный доступ на все избирательные участки

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Голосование в ходе выборов президента Узбекистана проходит активно и организованно. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил глава миссии наблюдателей СНГ, председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев.

    "Миссия уже посетила несколько избирательных участков в Ташкенте, и везде голосование идет активно, организованно и спокойно, видна большая проделанная организационная работа Центризбиркома", — заявил С. Лебедев на одном из избирательных участков в столице Узбекистана.

    "Наши наблюдатели имеют свободный доступ на все избирательные участки, во всех органах власти предоставляется необходимая информация. Везде встречаем поддержку, чувствуем открытость всех структур власти, ощущаем помощь в нашей работе", — добавил Лебедев.

    Отметим, в составе  наблюдательной миссии СНГ  аккредитованы 72 наблюдателя из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, а также Исполкома СНГ.

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