Глава миссии СНГ: Выборы президента Узбекистана проходят организованно и активно

"Миссия уже посетила несколько избирательных участков в Ташкенте, и везде голосование идет активно, организованно и спокойно, видна большая проделанная организационная работа Центризбиркома", — заявил С. Лебедев на одном из избирательных участков в столице Узбекистана.

"Наши наблюдатели имеют свободный доступ на все избирательные участки, во всех органах власти предоставляется необходимая информация. Везде встречаем поддержку, чувствуем открытость всех структур власти, ощущаем помощь в нашей работе", — добавил Лебедев.

Отметим, в составе наблюдательной миссии СНГ аккредитованы 72 наблюдателя из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, а также Исполкома СНГ.