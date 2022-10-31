Глава Минобороны Турции намерен обсудить с Шойгу ситуацию с зерновой сделкой

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар намерен обсудить с российским коллегой Сергеем Шойгу ситуацию с зерновой сделкой.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар намерен обсудить с российским коллегой Сергеем Шойгу ситуацию с зерновой сделкой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает турецкий телеканал TRT.

По его словам, Турция выступает за продление зерновой сделки, эта позиция будет доведена до российской стороны.

Между тем, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о том, что Россия по линии МИД РФ и других ведомств продолжает контакты с Турцией и ООН по зерновой сделке.

По линии дипломатического и иных ведомств продолжаются контакты с турецкой стороной, а также с ООН", - сказал представитель Кремля.

При этом Песков пока не смог назвать условия Москвы для возможного продолжения зерновой сделки. "Не готов пока ответить на этот вопрос, он непростой", - сказал представитель Кремля. При этом он заметил, что "контакты продолжаются" по зерновой сделке.

Он добавил, что реализация зерновой сделки без участия России вряд ли возможна, она приобретает более рискованный характер. "В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, конечно, такая сделка вряд ли реализуема, она приобретает иной характер, гораздо более рискованный, опасный и негарантируемый", - сказал он.