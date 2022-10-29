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Минобороны РФ: Россия приостанавливает участие в зерновой сделке

Минобороны РФ: Россия приостанавливает участие в зерновой сделке Россия приостанавливает участие в зерновой сделке.
В регионе
29 октября 2022 г. 18:46
Минобороны РФ: Россия приостанавливает участие в зерновой сделке

Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после теракта в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"С учетом проведенного 29 октября с. г…террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", - говорится в сообщении.

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