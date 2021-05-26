Глава МИД Ирана прибыл в Армению

Начались переговоры и.о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазяна с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Армению.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в Ереване начались переговоры и.о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазяна с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

После беседы с глазу на глаз переговоры продолжатся в расширенном составе.

В рамках визита Зариф также встретится с президентом Армении Арменом Саркисяном, а также с и.о. премьер-министра Николом Пашиняном.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Ирана посетил Баку.