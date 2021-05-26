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Глава МИД Ирана прибыл в Армению

Глава МИД Ирана прибыл в Армению Начались переговоры и.о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазяна с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом
В регионе
26 мая 2021 г. 10:56
Глава МИД Ирана прибыл в Армению
Мохаммад Джавад Зариф

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Армению.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в Ереване начались переговоры и.о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазяна с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

После беседы с глазу на глаз переговоры продолжатся в расширенном составе.

В рамках визита Зариф также встретится с президентом Армении Арменом Саркисяном, а также с и.о. премьер-министра Николом Пашиняном.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Ирана посетил Баку.

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