Глава МИД Ирана прибыл в Армению

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Армению.
Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в Ереване начались переговоры и.о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазяна с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.
После беседы с глазу на глаз переговоры продолжатся в расширенном составе.
В рамках визита Зариф также встретится с президентом Армении Арменом Саркисяном, а также с и.о. премьер-министра Николом Пашиняном.
Ранее глава внешнеполитического ведомства Ирана посетил Баку.